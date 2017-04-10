В мережу потрапили нові “плівки Рожкової” – О.Дубинський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В мережу потрапили аудіо записи розмови, під час якої людина із схожим голосом на заступника Національного банку України Катери Рожкової домовляється начебто із акціонером “Платинум Банка” Дмитром Зінковим про те, як отримати більше коштів рефінансування від НБУ. Посиланням на відповідні записи на своїй сторінці у Facebook поділився експерт в банківській сфері Олександр Дубинський, передає УНН.
“Сайт leragate.info продовжує публікувати матеріали, що проливають світло на грандіозну аферу, яку В.Гонтарева і К.Рожкова провернули спільно зі співвласником "Платинум Банку" Б.Кауфманом для виведення з банку рефінансування НБУ.
За посиланням можна послухати епізод з "плівок Рожкової", які стали підставою для кримінального провадження НАБУ. К.Рожкова обговорює з акціонером "Платинум Банк" Д.Зінковим, як отримати більше грошей НБУ під нічого не варті застави”, — написав О.Дубинський.
Зокрема, голос схожий на голос К.Рожкової обговорює з начебто акціонером “Платинум Банку” Д.Зінковим варіанти, як отримати від НБУ 500 млн грн рефінансування.
“Потрібно шукати щось на 400 або 500 млн, мабуть потрібно виводити Молдову (санаторій — ред.). Дивлячись що ви запропонуєте. Просто потрібно приблизно зрозуміти що це, і скільки це реально може коштувати. Тому що якщо це коштує 200 млн, а ми вирішимо що воно коштує 500, то буде та ж історія”, — говорить людина із схожим голосом на К.Рожкову.
Нагадаємо, НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку. За даними експертів, справа зокрема стосується рефінансування “Платинум банку”, головою правління якого була нинішня заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Раніше повідомлялось, що “Платинум банк” за сприяння керівництва НБУ намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним.
“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона „віджимає“ для нього банк "Михайлівський“ у власника мережі "Ельдорадо" Віктора Поліщука”, — писав у Facebook О.Дубинський.
З наміром заволодіти кредитним портфелем він пов’язує нинішнє переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка. За його словами, затримання І.Дорошенка ілюструє “харчовий ланцюжок” в цій справі.
Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.
Разом з тим, правові експертизи засвідчили необґрунтованість визання банку “Михайлівський” неплатоспроможним.