В мережу потрапили нові “плівки Рожкової” – О.Дубинський

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В мережу потрапили аудіо записи розмови, під час якої людина із схожим голосом на заступника Національного банку України Катери Рожкової домовляється начебто із акціонером “Платинум Банка” Дмитром Зінковим про те, як отримати більше коштів рефінансування від НБУ. Посиланням на відповідні записи на своїй сторінці у Facebook поділився експерт в банківській сфері Олександр Дубинський, передає УНН.