В.Медведчук прокомментировал поправки к Закону Украины “О предотвращении коррупции”

Принятие Верховной Радой поправок к Закону Украины “О предотвращении коррупции” вызвало бурную реакцию западных “партнеров” Украины. Сначала последовала достаточно жесткая реакция США, затем Великобритании, а потом и ЕС.

"Что примечательно, заявления Вашингтона, Лондона и Брюсселя словно написаны под копирку. Решение ВР они называют шагом назад и требуют незамедлительного пересмотра. “Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью ― делать шаг назад”, ― заявили в посольстве США. Возмущение западных “партнеров” полностью разделяют наши доморощенные борцы с коррупцией и радетели за продвижение западных “стандартов демократии”, - подчеркнул политик.

"Казалось бы, что предосудительного в том, чтобы общественные деятели, ратующие за развитие демократии и гражданского общества, за прозрачность принимаемых решений и транспарентность всех процессов в стране, за подконтрольность власти народу и борьбу с коррупцией, честно и открыто декларировали свои доходы? Ничего. Более того, это норма демократического общества, целиком и полностью соответствующая тем ценностям, которые проповедуют нам евродемократы. Но тогда что же так возмутило западных “партнеров” Украины? Почему требование к представителям общественных объединений подавать электронные декларации вызвало столь бурную реакцию США, Великобритании и ЕС?

Да потому, что большинство НГО (метко прозванных в народе грантоедами), осваивая, то есть и в прямом, и переносном смысле проедая, деньги западных спонсоров, свои доходы не декларируют. Получается, что в Украине борьба за прозрачность ― прерогатива тех, кто предпочитает оставлять свои доходы в тени", - заметил лидер.

"Не секрет, что в стране масса грантоедов ― неправительственных организаций, существующих на деньги всевозможных фондов: от “Відродження” до USAID. И средства там оборачиваются немалые. Согласно официальному заявлению Виктории Нуланд, помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии при администрации Барака Обамы, “США вложили около $5 мрлд в Украину”. Один только фонд “Відродження” — любимое, но не единственное детище Сороса ― и только в 2015 году потратил на “украинские проекты” 200 млн грн. Хотя в действительности речь может идти о сумме, которая в разы больше. После того как хакеры из DCLeaks выложили в сеть несколько сотен файлов из переписки Джорджа Сороса, стало понятно, на какие проекты идут деньги так называемого мецената. По информации СМИ, “...фонд устраивал партнерские отношения между украинскими и европейскими медиа. Кроме того, предлагалось “выделить 800 тыс. евро на создание стратегических консультационных групп для украинских реформ в 2016 году”, среди которых названа и реформа агросектора. Поскольку альтруизм биржевому спекулянту Соросу не свойствен, становится очевидно: миллиардер выделяет средства, чтобы лоббировать свои интересы в Украине", - подчеркнул политик.

Требование к общественным организациям подавать электронные декларации вполне обоснованно ― государство имеет право знать, на какие средства существует неприбыльная организация.

"Но, похоже, наши западные “партнеры” не горят желанием обнародовать суммы, которые поступают в Украину “на развитие демократии”. Это если использовать эзопов язык. Если же называть вещи своими именами, то речь идет о деньгах, щедро выделяемых на лоббирование интересов Запада в Украине.

Стоит ли говорить, что об интересах своей страны и народа так называемые общественные деятели заботятся только на словах? А на деле — проталкивают те идеи, которые выгодны исключительно западным спонсорам так называемых реформ: превратить землю в товар, распродать государственное имущество, “аргументированно” доказать выгоды и перспективы убыточной, разрушающей украинскую экономику ЗСТ с ЕС, убедить в необходимости сотрудничества с МВФ... Деятельность грантоедов подрывает суверенитет Украины, превращая ее из субъекта в объект внешней политики ― послушную марионетку в руках западных кукловодов", - подытожил В.Медведчук.