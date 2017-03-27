В.Медведчук прокоментував поправки до Закону України "Про запобігання корупції"

Ухвалення Верховною Радою поправок до Закону України "Про запобігання корупції" викликало бурхливу реакцію західних "партнерів" України. Спочатку відбулась досить жорстка реакція США, потім Великобританії, а потім і ЄС.

"Що примітно, заяви Вашингтона, Лондона і Брюсселя немов написані під копірку. Рішення ВР вони називають кроком назад і вимагають негайного перегляду."Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль в забезпеченні прозорості; робити їх мішенню - робити крок назад", - заявили в посольстві США. Обурення західних "партнерів" повністю поділяють наші доморощені борці з корупцією і борці за просування західних "стандартів демократії", - підкреслив політик.

"Здавалося б, що поганого в тому, щоб громадські діячі, які ратують за розвиток демократії та громадянського суспільства, за прозорість прийнятих рішень і транспарентність всіх процесів в країні, за підконтрольність влади народу і боротьбу з корупцією, чесно і відкрито декларували свої доходи? Нічого. більш того, це норма демократичного суспільства, цілком і повністю відповідає тим цінностям, які проповідують нам евродемократи. Але тоді що ж так обурило західних "партнерів" України? Чому вимога до представникам громадських об'єднань подавати електронні декларації викликало таку бурхливу реакцію США, Великобританії і ЄС?

Та тому, що більшість НДО (влучно прозвали в народі грантоїдів), освоюючи, тобто і в прямому, і переносному сенсі проїдаючи, гроші західних спонсорів, свої доходи не декларують. Виходить, що в Україні боротьба за прозорість - прерогатива тих, хто вважає за краще залишати свої доходи в тіні", - зауважив лідер.

"Не секрет, що в країні маса грантоїдів - неурядових організацій, існуючих на гроші всіляких фондів: від" Відродження "до USAID. І кошти там обертаються чималі. Згідно з офіційною заявою Вікторії Нуланд, помічника державного секретаря у справах Європи і Євразії при адміністрації Барака Обами , "США вклали близько 5 мрлд дол. в Україні". Один тільки фонд "Відродження" - улюблене, але не єдине дітище Сороса - і тільки в 2015 році витратив на "українські проекти" 200 млн грн. Хоча насправді мова може йти про суму, яка в рази більше. Після того як хакери з DCLeaks виклали в мережу кілька сотень файлів з листування Джорджа Сороса, стало зрозуміло, на які проекти йдуть гроші так званого мецената. За інформацією ЗМІ, "... фонд влаштовував партнерські відносини між українськими та європейськими медіа. Крім того, пропонувалося "виділити 800 тис. євро на створення стратегічних консультаційних груп для українських реформ у 2016 році", серед яких названа і реформа агросектора. Оскільки альтруїзм біржового спекулянта Соросу немає притаманний, стає очевидно: мільярдер виділяє кошти, щоб лобіювати свої інтереси в Україні ", - підкреслив політик.

Вимога до громадських організацій подавати електронні декларації цілком обгрунтовано - держава має право знати, на які кошти існує неприбуткова організація.

"Але, схоже, наші західні "партнери" не горять бажанням оприлюднити суми, які надходять в Україну "на розвиток демократії". Це якщо використовувати езопова мова. Якщо ж називати речі своїми іменами, то йдеться про гроші, щедро виділяються на лобіювання інтересів заходу в Україні.

Чи варто говорити, що про інтереси своєї країни і народу так звані громадські діячі піклуються тільки на словах? А на ділі - проштовхують ті ідеї, які вигідні виключно західним спонсорам так званих реформ: перетворити землю в товар, розпродати державне майно, "аргументовано" довести вигоди і перспективи збитковою, яка руйнує українську економіку ЗВТ з ЄС, переконати в необхідності співпраці з МВФ... Діяльність грантоїдів підриває суверенітет України, перетворюючи її з суб'єкта в об'єкт зовнішньої політики - слухняну маріонетку в руках західних ляльководів ", - підсумував В.Медведчук.