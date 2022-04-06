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В Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых 210 - дети - мэр

Киев • УНН

 • 185707 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети. Об этом мэр города Вадим Бойченко заявил сегодня во время круглого стола на тему: "Политические и правовые последствия преступлений российской федерации против Украины", который проходил в режиме видеосвязи, передает УНН.

В Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых 210 - дети - мэр

Цитата

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Детали

Мэр призвал страны ЕС ужесточить санкции против россии, чтобы остановить геноцид украинцев. В частности, ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.

"Сегодня сверхважно, чтобы военные преступления россии были зафиксированы международными учреждениями в сфере прав человека. Европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа. Эти факты должны стать толчком для ужесточения санкций против российской федерации. В том числе для полного эмбарго на российскую нефть и газ. Должны вместе остановить военную агрессию и геноцид украинцев", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Дополнение

По словам городского головы, Мариуполь, который до недавнего времени был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами. Более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них, по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению. Сейчас городской совет уже создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодня внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление - тысячи убитых мирных мариупольцев.

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