В Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых 210 - дети - мэр

Цитата

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Детали

Мэр призвал страны ЕС ужесточить санкции против россии, чтобы остановить геноцид украинцев. В частности, ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.

"Сегодня сверхважно, чтобы военные преступления россии были зафиксированы международными учреждениями в сфере прав человека. Европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа. Эти факты должны стать толчком для ужесточения санкций против российской федерации. В том числе для полного эмбарго на российскую нефть и газ. Должны вместе остановить военную агрессию и геноцид украинцев", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Дополнение

По словам городского головы, Мариуполь, который до недавнего времени был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами. Более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них, по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению. Сейчас городской совет уже создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодня внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление - тысячи убитых мирных мариупольцев.