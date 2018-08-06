В Мариуполе чуть не утонул полуторагодовалый ребенок

"Вчера, 5 августа, от сотрудников водной полиции поступило сообщение, что около 18:00 родители с тремя детьми купались в море. Отец посадил детей на надувной круг и нырнул под него. Когда мужчина вынырнул, 1,5-летней дочери на месте не было. Ребенок упал в воду", - сообщил Татай.

Отец достал ребенка из воды и вынес на берег. Один из отдыхающих отвез девочку к врачам, которые находились рядом с местом событий. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в пруду во Львовской области утонул годовалый ребенок.