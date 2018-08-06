В Маріуполі ледве не потонула півторарічна дитина
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. На пляжі у селищі Піщане, у Маріуполі, рятували дівчинку, яка впала з надувного кола у воду. Про це УНН повідомив начальник рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татай.
"Вчора, 5 серпня, від співробітників водної поліції надійшло повідомлення, що близько 18:00 батьки з трьома дітьми купалися в морі. Батько посадив дітей на надувне коло та пірнув під нього. Коли чоловік винирнув, 1,5-річної доньки на місці не було. Дитина впала у воду", - повідомив Татай.
Батько дістав дитину з води та виніс на берег. Один з відпочиваючих відвіз дівчинку до лікарів, які знаходилися поряд з місцем подій. Дитину ушпиталили до медичного закладу. Наразі її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, у ставку у Львівській області втопилася однорічна дитина.