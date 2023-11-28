В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации
Киев • УНН
В Мариуполе на пляже Песчаный зафиксировали уровень радиации 4,04 мкЗв/г, что в 15,5 раза превышает безопасный уровень 0,26 мкЗв/г
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали в 15,5 раза повышенный радиационный фон, сообщил во вторник советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.
В Мариуполе зафиксировали в 15,5 раза повышенный радиационный фон на пляже Песчаный в районе порта. Уровень составлял 4,04 мкЗв/г при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/г. То есть в 15 раз больше безопасности
Детали
Как сообщил Андрющенко, местные пропагандисты "спешили растолковать, что такой рост уровня радиации безопасен (смешно) и появился из-за шторма".
"На самом деле оба утверждения ошибочны. Действительно, в районе пляжа Песчаный существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить, только если проводить здесь системно кучу времени. Однако, настоящая причина высокого уровня и обнажения песков - не шторм, а российская оккупация. Точнее - бомбардировки и ракетные обстрелы города", - пояснил советник мэра.
"Однако, не только Песчаный. Если бы кто-то промерил уровень радиации на Азовстали на сейчас, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносящихся ветром по городу и дождем в море, то картина стала бы по-настоящему апокалиптическая яркая. Именно поэтому россияне здесь не меряют, чтобы скрыть настоящий экоцид. Но, это уже совсем другая история", - отметил Андрющенко.
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В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации
В Мариуполе на пляже Песчаный зафиксировали уровень радиации 4,04 мкЗв/г, что в 15,5 раза превышает безопасный уровень 0,26 мкЗв/г.
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