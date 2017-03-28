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В "Л/ДНР" продолжаются случаи дезертирства боевиков - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ продолжаются случаи дезертирства и других преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Несмотря на внедрение российским оккупационным командованием жестких мер по предотвращению правонарушений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ продолжаются случаи дезертирства и других преступлений", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК самовольно оставили место службы фельдшер медицинского подразделения полка и командир минометной батареи полка (офицер ВС РФ) с намерениями выехать в Россию.

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