В "Л/ДНР" продовжуються випадки дезертирства бойовиків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ продовжуються випадки дезертирства та інших злочинів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Незважаючи на запровадження російським окупаційним командуванням жорстких заходів щодо запобігання правопорушенням у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ продовжуються випадки дезертирства та інших злочинів”, — йдеться в повідомленні.
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Також повідомляється, що у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК самовільно залишили місця служби фельдшер медичного підрозділу полку та командир мінометної батареї полку (офіцер ЗС РФ) з намірами виїхати до Росії.