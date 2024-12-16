В Курахово и Часовом Яру продолжаются изнурительные бои - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Российские войска пытались улучшить позиции у Сторожевого, Даченского и Зеленовки, но отступили с потерями. Также враг активно штурмовал районы Нового Комара, Часового Яра и Курахово.
Российские войска за прошедшие сутки, 15 декабря, пытались улучшить тактическое положение у Сторожевого, Даченского и Зеленовки, но отступили с потерями. В то же время враг активно штурмовал в районе Нового Комара, в городских застройках Часового Яра и южной части Курахово. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщили в ОСУВ «Хортица», передает УНН.
Детали
Как сообщается, за прошедшие сутки атаковал укрепления Сил обороны в районе Сторожевого, Даченского и южных окраин Зеленовки. Впрочем успеха не имел, понес потери и отошел.
В то же время противник проводил активные штурмовые действия в районе Нового Комара, в городской застройке Часового Яра, на юго-восточной окраине и городской застройке южной части Курахово.
«Изнурительные боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника», - указали в ОСУВ „Хортица“.
Дополнение
По данным Генштаба, 228 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Временском и Северском направлениях.