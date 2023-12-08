В Кривом Роге мужчина пытался ограбить банк с гранатой, но сбежал с пустыми руками

В Кривом Роге мужчина с предметом, похожим на гранату, угрожал работникам местного банка и требовал деньги. Разбой совершить ему не удалось. Об инциденте сообщила пресс-секретарь полиции города Ангелина Крадожон в комментарии телеканалу Суспільне, передает УНН.

Детали

Неудачное ограбление в Кривом Роге произошло 7 декабря в Металлургическом районе города. По словам пресс-секретаря полиции, мужчина угрожал работникам банка предметом, похожим на гранату, и требовал с них деньги. них деньги.

Работники банка не растерялись: они закрылись в кассе и вызвали полицию. Злоумышленник понял, что все пошло "не по плану", и не выполнил своей угрозы, и удрал.

В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Если мужчину идентифицируют, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.