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В Кривом Роге мужчина пытался ограбить банк с гранатой, но сбежал с пустыми руками

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 02:00  •  36111 просмотра

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Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату. Но не выполнил угроз, и сбежал без денег. Сейчас его разыскивает полиция.

В Кривом Роге мужчина с предметом, похожим на гранату, угрожал работникам местного банка и требовал деньги. Разбой совершить ему не удалось. Об инциденте сообщила пресс-секретарь полиции города Ангелина Крадожон в комментарии телеканалу Суспільне, передает УНН.

Детали

Неудачное ограбление в Кривом Роге произошло 7 декабря в Металлургическом районе города. По словам пресс-секретаря полиции, мужчина угрожал работникам банка предметом, похожим на гранату, и требовал с них деньги. них деньги. 

Работники банка не растерялись: они закрылись в кассе и вызвали полицию. Злоумышленник понял, что все пошло "не по плану", и не выполнил своей угрозы, и удрал. 

В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Если мужчину идентифицируют, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
У Кривому Розі чоловік намагався пограбувати банк з гранатою, але втік з порожніми руками
In Kryvyi Rih, a man tried to rob a bank with a grenade, but escaped empty-handed
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