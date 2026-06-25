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В Крыму массированная атака на Симферополь и Севастополь, сообщают об ударах по Таврической ТЭС

Киев • УНН

 • 6406 просмотра

В ночь на 25 июня оккупированный Крым атаковали беспилотники, взрывы слышали во многих районах. Сообщают об ударах по Таврической ТЭС и временных перебоях со светом в Симферополе.

В Крыму массированная атака на Симферополь и Севастополь, сообщают об ударах по Таврической ТЭС

В ночь на 25 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Симферополе, Севастополе и еще ряде районов полуострова, также появились сообщения о вероятной атаке на Таврическую теплоэлектростанцию, пишет УНН со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

По сообщениям очевидцев, первые взрывы прогремели в Бахчисарайском районе, после чего их слышали в Саках, Симферополе, Евпатории, Армянске, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Белогорском и Ленинском районах. В Севастополе местные жители сообщали о работе мобильных огневых групп по беспилотникам.

В Симферополе сообщали о перебоях со светом

По информации "Крымского ветра", под атакой могла оказаться Таврическая ТЭС вблизи Симферополя. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Симферополе в течение нескольких часов сообщали о многочисленных взрывах, стрельбе, пролете дронов и временных перебоях с электроснабжением. Кратковременное исчезновение света также фиксировали в Ялте и Заозерном возле Евпатории.

российское МЧС объявило беспилотную опасность в Крыму уже после начала атаки.

Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны24.06.26, 21:59 • 23953 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине