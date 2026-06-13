В краснодарском крае вспыхнул морской терминал после атаки дронов

В краснодарском крае рф в результате ночной атаки беспилотников погиб один человек, еще трое получили ранения. Также возник пожар на морском терминале. Об этом сообщил губернатор региона вениамин кондратьев, передает УНН со ссылкой на российские "медиа".

По словам кондратьева, удары были нанесены по темрюкскому району краснодарского края.

В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека, им оказывают необходимую помощь