В краснодарском крае вспыхнул морской терминал после атаки дронов
Киев • УНН
В темрюкском районе из-за атаки БПЛА возник пожар на морском терминале. В результате инцидента погиб один человек и еще трое получили ранения.
В краснодарском крае рф в результате ночной атаки беспилотников погиб один человек, еще трое получили ранения. Также возник пожар на морском терминале. Об этом сообщил губернатор региона вениамин кондратьев, передает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
По словам кондратьева, удары были нанесены по темрюкскому району краснодарского края.
В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека, им оказывают необходимую помощь
Для ликвидации пожара привлекли 96 спасателей и более 30 единиц техники, в том числе подразделения мчс россии.
По данным российских властей, на месте продолжают работать оперативные и специальные службы.
Независимого подтверждения обнародованной российской стороной информации на данный момент нет.
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