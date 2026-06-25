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В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась Полтавская нефтебаза

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

В Краснодарском крае РФ 25 июня произошел пожар на Полтавской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА. Движение по дороге перекрыто, на месте работают экстренные службы.

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась Полтавская нефтебаза

В Краснодарском крае РФ в ночь на 25 июня произошел пожар на Полтавской нефтебазе после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов, передает Astra, пишет УНН.

Детали

По его словам, возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА на территории объекта. На месте работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.

В связи с происшествием временно перекрыто движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский. Власти призывают водителей учитывать ограничения и выбирать альтернативные маршруты.

Полтавская нефтебаза является важным объектом топливной инфраструктуры региона. Она обеспечивает поставки горючего для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк предприятия насчитывает около 28 резервуаров.

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Степан Гафтко

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