В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась Полтавская нефтебаза
Киев • УНН
В Краснодарском крае РФ 25 июня произошел пожар на Полтавской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА. Движение по дороге перекрыто, на месте работают экстренные службы.
В Краснодарском крае РФ в ночь на 25 июня произошел пожар на Полтавской нефтебазе после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов, передает Astra, пишет УНН.
Детали
По его словам, возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА на территории объекта. На месте работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.
В связи с происшествием временно перекрыто движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский. Власти призывают водителей учитывать ограничения и выбирать альтернативные маршруты.
Полтавская нефтебаза является важным объектом топливной инфраструктуры региона. Она обеспечивает поставки горючего для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк предприятия насчитывает около 28 резервуаров.
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