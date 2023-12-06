В комитете ВР рассматривают вызов "на ковер" министра образования

В комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассматривают вопрос вызова министра образования и науки Оксена Лисового по вопросу образовательной субвенции. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления этого комитета, нардеп фракции "Слуга народа" Виталий Безгин 5 декабря, пишет УНН.

Детали

Безгин в Facebook высказал мнение, что "если Оксен Лисовый позволяет себе отвечать на запросы народных депутатов о пересмотре образовательной субвенции в результате ликвидации ПГТ в формате "господин народный депутат, идите н...., мы ничего делать не будем", то, похоже, смена Шкарлета ничего не изменила".

Поэтому пока совет господину министру, готовьтесь на заседание нашего комитета с отчетом по теме. После совета будет официальный вызов 08.12. Выбор за вами - написал Безгин.

Напомним

24 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "десоветизации" порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины, который в частности отменяет понятие "поселок городского типа" и вводит новое понятие - "поселение". Верховная Рада приняла этот законопроект 31 июля.

Вступление в силу состоится 26 января 2024 года.