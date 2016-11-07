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15 марта, 19:03 • 113491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161656 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135005 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127714 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111336 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104727 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100935 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В.Кличко получил немецкую награду "Спортсмен с сердцем"

В.Кличко получил немецкую награду "Спортсмен с сердцем"

Киев • УНН

 • 9365 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко посетил Франкфурт-на-Майне (Германия), где состоялась церемония награждения авторитетной немецкой премии в области спорта "German Sports Media Ball" (Sportpresseball), сообщает УНН со ссылкой на сайт klitshko-brothers.com.

40-летний боксер по прозвищу "Доктор Стальной Молот" получил награду "Спортсмен с сердцем" от Ассоциации спортивной прессы Германии. При этом были отмечены заслуги В.Кличко не только в области спорта, но и в сфере благотворительности.

"Спасибо Sportpresseball за награду" Спортсмен с сердцем "и признания заслуг Фонда Кличко", - сообщил наш соотечественник.

Стоит отметить, что награды также получали и другие звездные личности, например - наставник сборной Германии по футболу Йоахим Лев получил признание в виде трофея "Легенда спорта".

Напомним, что уже более 10 лет в Украине работает благотворительный Фонд Кличко, который занимается проектами в сфере спорта и науки.

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