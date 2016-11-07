В.Кличко получил немецкую награду "Спортсмен с сердцем"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко посетил Франкфурт-на-Майне (Германия), где состоялась церемония награждения авторитетной немецкой премии в области спорта "German Sports Media Ball" (Sportpresseball), сообщает УНН со ссылкой на сайт klitshko-brothers.com.
40-летний боксер по прозвищу "Доктор Стальной Молот" получил награду "Спортсмен с сердцем" от Ассоциации спортивной прессы Германии. При этом были отмечены заслуги В.Кличко не только в области спорта, но и в сфере благотворительности.
"Спасибо Sportpresseball за награду" Спортсмен с сердцем "и признания заслуг Фонда Кличко", - сообщил наш соотечественник.
Стоит отметить, что награды также получали и другие звездные личности, например - наставник сборной Германии по футболу Йоахим Лев получил признание в виде трофея "Легенда спорта".
Напомним, что уже более 10 лет в Украине работает благотворительный Фонд Кличко, который занимается проектами в сфере спорта и науки.