В.Кличко отримав німецьку нагороду "Спортсмен із серцем"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко відвідав Франкфурт-на-Майні (Німеччина), де відбулася церемонія нагородження авторитетної німецької премії в галузі спорту “German Sports Media Ball” (Sportpresseball), повідомляє УНН з посиланням на сайт klitshko-brothers.com.
40-річний боксер на прізвисько “Доктор Сталевий Молот” отримав нагороду “Спортсмен з серцем” від Асоціації спортивної преси Німеччини. При цьому були відзначені заслуги В.Кличко не тільки в галузі спорту, але і в сфері благодійності.
“Спасибі Sportpresseball за нагороду "Спортсмен з серцем“ і за визнання заслуг Фонду Кличко,” — повідомив наш співвітчизник.
Варто відзначити, що нагороди також отримували й інші зіркові особистості, наприклад — наставник збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев отримав визнання у вигляді трофею “Легенда спорту”.
Нагадаємо, що вже більше 10 років в Україні працює благодійний Фонд Кличко, який займається проектами в сфері спорту та науки.