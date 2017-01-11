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В.Кличко и В.Ломаченко вошли в список самых высокооплачиваемых боксеров мира

В.Кличко и В.Ломаченко вошли в список самых высокооплачиваемых боксеров мира

Киев • УНН

 • 10807 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинцы Владимир Кличко и Василий Ломаченко вошли в десятку самых высокооплачиваемых боксеров планеты по версии знаменитого американского издания Forbes, передает УНН со ссылкой на сайт klitschko-brothers.

Легендарный украинский супертяжеловес В.Кличко вместе со своим следующим соперником британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа поделил шестую позицию данного списка. Зато В.Ломаченко замкнул действующую десятку.

Первое место генерации занял мексиканец Сауль Альварес, вторым является американец Андре Уорд, третье место отдали казаху Геннадию Головкину. Далее разместился россиянин Сергей Ковалев и филиппинец Манни Пакьяо.

Примечательно, что В.Ломаченко впервые попал в данный финансовый рейтинг.

Стоит отметить, что два олимпийских чемпиона В.Кличко и Э.Джошуа 29 апреля на 90-тысячном знаменитом стадионе "Уэмбли" проведут самый кассовый бой в супертяжелом весе за последние 10 лет. Ожидается, что боксеры поделят между собой около 30 млн. фунтов стерлингов.

Напомним, что данный рейтинг учитывает исключительно заработки в ринге, не считая рекламных контрактов.

Украинские Национальные Новости

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