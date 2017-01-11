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В.Кличко і В.Ломаченко увійшли до списку найбільш високооплачуваних боксерів світу

В.Кличко і В.Ломаченко увійшли до списку найбільш високооплачуваних боксерів світу

Київ • УНН

 • 10807 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко увійшли до десятки найбільш високооплачуваних боксерів планети за версією знаменитого американського видання Forbes, передає УНН з посиланням на сайт klitschko-brothers.

Легендарний український суперважкоатлет В.Кличко разом зі своїм наступним суперником британським чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа поділив шосту позицію даного списку. Натомість В.Ломаченко замкнув чинну десятку.

Перше місце генерації зайняв мексиканець Сауль Альварес, другим є американець Андре Уорд, третє місце віддалі казаху Геннадію Головкіну. Далі розмістився росіянин Сергій Ковальов та філіппінець Манні Пак'яо.

Примітно, що В.Ломаченко вперше потрапив у даний фінансовий рейтинг.

Варто зазначити, що два олімпійських чемпіона В.Кличко та Е.Джошуа 29 квітня на 90-тисячному знаменитому стадіоні "Уемблі" проведуть найкасовіший бій в суперважкій вазі за останні 10 років. Очікується, що боксери поділять між собою близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що даний рейтинг враховує виключно заробітки в рингу, не рахуючи рекламних контрактів.

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