В.Кличко: 31 января Киев получит ключ Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Киев выходит на финальную стадию подготовки к проведению Евровидения. Уже 31 января столица получит ключ Евровидения. Об этом журналистам после церемонии Героев Крут заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"31 января в Киев приедет мэр Стокгольма, который вручит ключ Евровидения", - заявил В.Кличко.
Он отметил, что подготовка к Евровидению проходит "нормально".
"Мы даже дважды в неделю встречаемся (с организаторами - ред.), обсуждаем проблемы, которые нужно решать", - заявил В.Кличко.
По его словам киевская власть зарезервировала средства для приведения в соответствие территории выставочного центра, где будет проходить песенный конкурс.
"Мы входим сейчас в финальную стадию подготовки к проведению Евровидения. Еще есть много вызовов, город готовится - инфраструктура, озеленение, приведение в порядок территорий. Мы зарезервировали деньги, перечислили эти деньги", - сказал В.Кличко.
Как сообщал УНН, жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 состоится 31 января .