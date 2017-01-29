В.Кличко: 31 січня Київ отримає ключ Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Київ виходить у фінальну стадію підготовки до проведення Євробачення. Вже 31 січня столиця отримає ключ Євробачення. Про це журналістам після церемонії вшанування Героїв Крут заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"31 січня до Києва приїде мер Стокгольму, який вручить ключ Євробачення", - заявив В.Кличко.
Він зазначив, що підготовка до Євробачення проходить "нормально".
"Ми навіть двічі на тиждень зустрічаємось (з організаторами – ред.), обговорюємо проблеми, які потрібно вирішувати",- заявив В.Кличко.
За його словами київська влада зарезервувала кошти для приведення у відповідність території виставкового центру, де проходитиме пісенний конкурс.
"Ми входимо зараз у фінальну стадію підготовки до проведення Євробачення. Ще є багато викликів, місто готується – інфраструктура, озеленення, приведення в лад територій. Ми зарезервували гроші, перерахували ці гроші",- сказав В.Кличко.
Як повідомляв УНН, жеребкування країн-учасниць Євробачення-2017 відбудеться 31 січня.