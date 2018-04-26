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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве рыбак вытащил из воды тело мужчины

Киев • УНН

 • 12897 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киеве на Русановской набережной рыбалка "выловил" тело неизвестного мужчины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

В Киеве рыбак вытащил из воды тело мужчины

"Сегодня, около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Днепровском районе города Киева, на Русановской набережной рыбалка" выловил "тело мужчины. На месте происшествия, полицейские обнаружили тело неизвестного мужчины в возрасте около 45 лет. Признаков насильственной смерти обнаружено не было ", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти мужчины.

Напомним, на Львовщине девочку, которую разыскивали почти сутки, нашли мертвой в реке.

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