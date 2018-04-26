В Києві рибалка витяг з води тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Києві на Русанівській набережній рибалка "виловив" тіло невідомого чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.
“Сьогодні, близько 12:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі міста Києва, на Русанівській набережній рибалка „виловив“ тіло чоловіка. На місці події, поліцейські виявили тіло невідомого чоловіка, віком близько 45 років. Ознак насильницької смерті виявлено не було”, — розповіли в прес-службі.
В поліції додали, що тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить причини смерті чоловіка.
Нагадаємо, на Львівщині дівчинку, яку розшукували майже добу, знайшли мертвою в річці.