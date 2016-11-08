В.Кириленко назвал квоты на украиноязычные песни в радиоэфире вопросам гуманитарной безопасности

"Я считаю, что вопрос квот в радиоэфире - один из вопросов гуманитарной безопасности, которое мы начали решать", - отметил вице-премьер-министр.

Как сообщил УНН, отныне вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире .