В.Кириленко назвав квоти на україномовні пісні в радіоефірі питанням гуманітарної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко зазначив, що введення квот на україномовні пісні в радіоефірі є одним з питань гуманітарної безпеки. Про це він заявив під час засідання круглого столу у комітеті ВР, передає УНН.
"Я вважаю що питання квот у радіоефірі – одне з питань гуманітарної безпеки, яке ми почали вирішувати", - зазначив віце-прем’єр-міністр.
Як повідомив УНН, відсьогодні вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.