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Гибель 17-летней девушки на Киевщине - чиновники соцслужб получили подозрения

Киев • УНН

 • 4185 просмотра

Двум чиновницам социальных служб сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели 17-летней девушки. Они не приняли мер для защиты детей из неблагополучной семьи, несмотря на сигналы о домашнем насилии.

Гибель 17-летней девушки на Киевщине - чиновники соцслужб получили подозрения

В Киевской области двум чиновницам социальных служб сообщили о подозрении в служебной халатности после гибели 17-летней девушки. По данным следствия, они не приняли необходимых мер для защиты детей из неблагополучной семьи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении начальнице городской службы по делам детей и директорке центра социальных служб

- говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновницы ненадлежащим образом выполняли обязанности по защите детей из семьи, которая длительное время находилась в сложных жизненных обстоятельствах. Мать злоупотребляла алкоголем, не выполняла родительских обязанностей, также поступали сообщения о домашнем насилии.

Несмотря на имеющиеся сигналы об опасности, соответствующие службы, по версии следствия, не обеспечили надлежащего взаимодействия и своевременно не приняли предусмотренных законом мер. В частности, детей не поставили на учет как находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, а во время социального сопровождения должным образом не реагировали на новые случаи домашнего насилия и другие угрозы.

16 июня 2026 года знакомый матери смертельно ранил ножом её 17-летнюю дочь. Мужчине уже сообщено о подозрении, он находится под стражей без права внесения залога.

После трагедии мать лишили родительских прав, а двух младших детей изъяли из семьи и устроили в специализированные учреждения.

По выводам следствия, несвоевременное реагирование должностных лиц и непринятие предусмотренных законом мер находятся в прямой причинной связи с гибелью несовершеннолетней. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека.

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Ольга Розгон

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