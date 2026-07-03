Киев и область перевели на экстренные отключения света
Киев • УНН
В Киеве и области ввели экстренные отключения вне графика. Ранее графики не прогнозировались.
В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщается в приложении "Киев Цифровой" и подтвердили в ДТЭК в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сейчас электроэнергии недостаточно. Действуют экстренные отключения вне графика", - говорится в сообщении.
Это подтвердили и в ДТЭК, добавив, что экстренные отключения есть и в Киевской области: "Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. В случае изменений будем вас информировать в нашем телеграм-канале".
Напомним
Графиков отключения электроэнергии не прогнозировалось. Но потребление растет и призывали экономить в вечерний пик потребления, начиная с 16 часов, указывали энергетики.
Часть жителей шести областей остались без света из-за вражеских атак, сложнее всего в Донецкой области.