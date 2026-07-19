В Киеве возле метро "Лукьяновская" обустраивают временный пешеходный переход
Киев • УНН
Из-за повреждения подземного перехода в результате обстрела возле станции метро Лукьяновская обустраивают временный наземный переход. На первом этапе он будет нерегулируемым, после подключения светофора станет регулируемым.
В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" обустраивают временный наземный пешеходный переход, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Из-за повреждения подземного пешеходного перехода возле станции метро "Лукьяновская" в результате вражеского обстрела для организации безопасного передвижения пешеходов обустраивают временный наземный пешеходный переход.
На первом этапе он будет работать как нерегулируемый.
Установка временного светофорного объекта требует дополнительного времени из-за монтажа консолей и подключения электропитания.
Сейчас ведутся подготовительные работы.
После согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в городе Киеве нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки 5.38 "Пешеходный переход".
После завершения работ по устройству консолей и подключения питания временный переход станет регулируемым.
Временный переход обустраивают неподалеку от остановки общественного транспорта.
В Киеве возобновлено движение общественного транспорта и работу станции метро "Лукьяновская"19.07.26, 16:26 • 3106 просмотров