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В Киеве возле метро "Лукьяновская" обустраивают временный пешеходный переход

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Из-за повреждения подземного перехода в результате обстрела возле станции метро Лукьяновская обустраивают временный наземный переход. На первом этапе он будет нерегулируемым, после подключения светофора станет регулируемым.

В Киеве возле метро "Лукьяновская" обустраивают временный пешеходный переход

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" обустраивают временный наземный пешеходный переход, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Из-за повреждения подземного пешеходного перехода возле станции метро "Лукьяновская" в результате вражеского обстрела для организации безопасного передвижения пешеходов обустраивают временный наземный пешеходный переход.

На первом этапе он будет работать как нерегулируемый.

Установка временного светофорного объекта требует дополнительного времени из-за монтажа консолей и подключения электропитания.

Сейчас ведутся подготовительные работы.

После согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в городе Киеве нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки 5.38 "Пешеходный переход".

После завершения работ по устройству консолей и подключения питания временный переход станет регулируемым.

Временный переход обустраивают неподалеку от остановки общественного транспорта.

В Киеве возобновлено движение общественного транспорта и работу станции метро "Лукьяновская"19.07.26, 16:26 • 3106 просмотров

Антонина Туманова

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