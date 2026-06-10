В Киеве разоблачили четырех человек, которые удерживали 11 человек в трудовом рабстве

Четырем лицам в Киеве сообщено о подозрении в организации схемы трудовой эксплуатации людей, которых под видом трудоустройства и предоставления жилья заставляли бесплатно работать в деревообрабатывающем цеху. По данным следствия, пострадавших удерживали в ненадлежащих условиях и ограничивали их свободу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении четырем лицам, которые под видом трудоустройства и предоставления жилья фактически удерживали людей в трудовом рабстве — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые организовали деревообрабатывающий цех, куда обманом свозили людей из Киева. Пострадавших подыскивали возле столичных вокзалов среди безработных, бездомных и других социально уязвимых граждан, обещая работу, жилье и питание.

На самом деле люди бесплатно работали в цеху и жили в непригодных условиях, а прибыль от реализации древесины получали организаторы схемы. Пострадавших ставили в искусственную долговую зависимость, отбирали документы, запрещали покидать территорию и ограничивали контакты с внешним миром. Чтобы подавить сопротивление, их систематически спаивали алкоголем.

Каждый из подозреваемых выполнял свою роль: подыскивал людей, перевозил их к месту работы или контролировал непосредственно в цеху. За попытки побега или неповиновение пострадавших избивали.

На данный момент установлено 11 человек, которых принуждали бесплатно работать и удерживали в ненадлежащих условиях. Следствие устанавливает других возможных пострадавших.

Четырем лицам сообщено о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 200 до 800 тыс. грн.

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