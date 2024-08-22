В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина
Киев • УНН
В столице приспустили главный флаг Украины из-за прогнозируемой грозы и шквалов ветра. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий, сообщили в КГГА.
В столице приспустили главный флаг Украины из-за прогнозируемой непогоды, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Как информирует Укргидрометцентр, в Киеве сегодня, 22 августа, ожидается гроза и местами шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
«Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий», - добавили в КГГА.
Напомним, сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.