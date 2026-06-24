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В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары свыше +28°С

Киев • УНН

 • 762 просмотра

На всех подъездах к Киеву будут ограничивать движение большегрузного транспорта массой свыше 24 т при температуре воздуха свыше +28°С. Ограничения вводят для защиты дорожного покрытия от повреждений.

В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары свыше +28°С
Фото: kyivcity.gov.ua

На всех подъездах к Киеву будут ограничивать движение грузовиков при температуре воздуха выше +28ºС. Соответствующие меры вводят в прогнозируемую жару, чтобы защитить дорожное покрытие от повреждений, сообщает УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.

Детали

Речь идет о большегрузном транспорте общей массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т. Ограничения действуют в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Контролировать соблюдение водителями большегрузных транспортных средств этого решения будет Управление патрульной полиции в г. Киеве

 - говорится в сообщении.

Напомним

На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта.

Евгений Устименко

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