В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары свыше +28°С

Фото: kyivcity.gov.ua

На всех подъездах к Киеву будут ограничивать движение грузовиков при температуре воздуха выше +28ºС. Соответствующие меры вводят в прогнозируемую жару, чтобы защитить дорожное покрытие от повреждений, сообщает УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.

Детали

Речь идет о большегрузном транспорте общей массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т. Ограничения действуют в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Контролировать соблюдение водителями большегрузных транспортных средств этого решения будет Управление патрульной полиции в г. Киеве - говорится в сообщении.

Напомним

На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта.