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В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 02:46  •  36119 просмотра

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Киев находится в состоянии воздушной тревоги из-за ракетной угрозы; обломки упали в двух районах на фоне действий противовоздушной обороны, информация о жертвах и повреждениях еще не поступила.

В столице объявлена воздушная тревога, которая связана с ракетной опасностью. Предварительно, в результате работы ПВО по сбиванию вражеских целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По данным городского головы Виталия Кличко, экстренные службы следуют на вызов в Голосеевском районе, где, по сообщению людей, обломок ракеты повредил крышу жилого дома.

Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский район. Скорые следуют на места.

Дополнение

Впоследствии мэр Киева сообщил, что информация о падении обломков в Голосеевском районе не подтвердилась.

Напомним

В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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