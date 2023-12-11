В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В столице объявлена воздушная тревога, которая связана с ракетной опасностью. Предварительно, в результате работы ПВО по сбиванию вражеских целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По данным городского головы Виталия Кличко, экстренные службы следуют на вызов в Голосеевском районе, где, по сообщению людей, обломок ракеты повредил крышу жилого дома.

Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский район. Скорые следуют на места.

Дополнение

Впоследствии мэр Киева сообщил, что информация о падении обломков в Голосеевском районе не подтвердилась.

Напомним

В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги.