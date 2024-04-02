В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

В Киеве по техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над восстановлением работы оборудования, пишет УНН со ссылкой на страницу КГГА в Telegram.

Специалисты обслуживающей компании уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас оплатить проезд можно транспортной карточкой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бесконтактной банковской карточкой, или с помощью мобильных приложений ApplePay и Google Pay.