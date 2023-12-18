В Киеве может начаться ремонт на еще одном участке подземки: что известно

В столице участок тоннелей метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко", которые расположены на Оболонско-Теремковской линии, требует проведения капитального ремонта из-за своей изношенности. Об этом сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук на информационный запрос "Телеграфа", информирует УНН.

В связи с физической изношенностью и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по І-й главной колеи "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены - сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

Он также отметил, что специалисты метрополитена периодически обследуют и проводят надзор станций согласно действующей нормативной документации.

Дополнение

В КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос УНН сообщили, что в настоящее время в киевском метро отсутствуют станции, требующие срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений.

Справочно

Станции метрополитена "Почайна" (до 2018 года "Петровка") и "Тараса Шевченко" открыли одновременно 19 декабря 1980 года.

Напомним

В Киеве на фоне подтопления с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.

13 декабря между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" на "синей ветке" заработало "челночное движение" поездов, которые курсируют с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

Также сообщалось, что в Киеве на станции метрополитена "Олимпийская", прибывает вода. Однако, специалисты "Киевского метрополитена" заверили, что все в пределах нормы.