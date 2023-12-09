В Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" могут запустить челночное движение
Киев • УНН
Киев рассматривает возможность введения шаттл-сервиса между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за вынужденного закрытия из-за недавно обнаруженной трещины, которая угрожает безопасности пассажиров. Восстановление и меры безопасности является приоритетной задачей, над решением которой работают эксперты.
В Киеве рассматривают возможность запуска челночного движения по неповрежденному тоннелю между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Об этом во время брифинга заявили директор Департамента Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кадыбор и начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский, сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оперативное закрытие участка "Демеевская" - "Лыбедская "Лыбедская" было вынужденным шагом, поскольку после специалисты обнаружили новую трещину, которая может угрожать перевозке пассажиров.
Вопрос безопасности пассажиров - в приоритете для нашего предприятия. Оперативное закрытие участка "Демеевская" - "Лыбедская" было вынужденным шагом, поскольку после вчерашнего утреннего обследования в пятницу была обнаружена новая трещина, которая может угрожать перевозке пассажиров. Дальнейшее движение поездов могло привести к непредсказуемым последствиям. Сейчас компетентные специалисты выясняют причины
Начальник "Киевского метрополитена" также добавил, что специалисты прорабатывают вопрос улучшения сообщения, в частности возможность запуска "челночного движения" между закрытыми станциями. Для этого необходимо провести расчеты и непосредственно проверить эффективность такого сообщения.
Главный инженер КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский отметил, что ситуация на других перегонах контролируемая. Так, на некоторых есть песчаные грунты и поверхностные воды.
Он отметил, что специалисты предприятия понимают, как с этими участками работать, и самое главное, там отсутствует внезапность подобных ситуаций к станции "Демеевская". Потому что есть определенный дебит воды, о котором специалистам известно, и в соответствии с сезоном он увеличивается или уменьшается, и ответственные специалисты работают с этими условиями и ведут постоянный надзор.
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Виктор Выговский также добавил, что вопрос гидроизоляции важен для всех метрополитенов. Вместе с тем есть специальные технологические процессы, позволяющие эксплуатировать эти участки в обычном режиме работы.
Специалисты отмечают, что ситуация, сложившаяся на участке "Демеевская" - "Лыбедская", нестандартная и требует оперативных решений, которые уже приняли. Киевский метрополитен вместе с городскими властями прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее провести восстановительные работы и восстановить привычное движение столичной подземки.
В то же время важно провести все работы максимально качественно и с соблюдением всех технологических процессов, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.
Напомним
В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев.
Пока соответствующие службы чинят тоннели метро, городские власти запустили альтернативные маршруты наземного транспорта. Для этого выпустили на этот отрезок пути дополнительные автобусы и троллейбусы, которые будут курсировать с регулярными интервалами
В Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" могут запустить челночное движение
Киев рассматривает возможность введения шаттл-сервиса между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за вынужденного закрытия из-за недавно обнаруженной трещины, которая угрожает безопасности пассажиров. Восстановление и меры безопасности является приоритетной задачей, над решением которой работают эксперты.
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