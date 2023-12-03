В Хмельницкой области раздались звуки взрывов
Киев • УНН
В Хмельницкой области Украины раздались взрывы, что вызвало воздушную тревогу из-за продолжающейся атаки беспилотников со стороны российских вооруженных сил. Было обнаружено, что ударные беспилотники движутся в западном направлении через несколько областей.
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.
Детали
В ряде областей воздушная тревога из-за атаки ударными БпЛА. Российские захватчики проводят очередную атаку территории Украины.
Воздушные силы сообщается, что "шахеды" на границе Харьковской и Полтавской областей, движутся на запад.
Также ударные БпЛА присутствуют в Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровский, Черкасской, Винницкой областях и на юге страны.
Напомним
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В Хмельницкой области раздались звуки взрывов
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