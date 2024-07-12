В Хмельницкой области в ночь на 12 июля силы противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА типа "Shahed", устанавливается место падения обломков. Обращений относительно травмированных или повреждения имущества не поступало. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Вторые сутки подряд наша область под прицелом врага. Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили 1 вражеский БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются - написал Тюрин в Telegram.

По его словам, пока обращений о травмированных, погибших среди гражданского населения или повреждения имущества не поступало.

Дополнение

В небе над Украиной с вечера уничтожены все из 5 ракет и 11 из 19 дронов, запущенных российскими войсками, остальные восемь беспилотников локально потеряны.