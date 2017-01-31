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В.Химикуса, которого подстрелил С.Пашинский, прооперировали - адвокат

В.Химикуса, которого подстрелил С.Пашинский, прооперировали - адвокат

Киев • УНН

 • 8002 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Вячеслава Химикуса, которого ранил народный депутат Сергей Пашинский, прооперировали. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат В.Химикуса Марина Паринова, передает УНН.

"Вячеславу Химикусу, раненому нардепом Пашинским, сегодня провели операцию. Все прошло хорошо, отходит от наркоза", - написала М.Паринова

При этом, по ее словам, во время операции у раненого украли телефон.

"Обсудили версии. Если окажется, что сегодня Вячеслав резко стал сепаратистом и уже дважды звонил в Кремль, будем точно уверены в какую сторону пошел телефон", - написала М.Паринова.

Как сообщал ранее УНН, прокуратура Киевской области отказала защите Вячеслава Химикуса в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами досудебного расследования по делу народного депутата Сергея Пашинского.

Напомним, 31 января в с.Хлепча произошла стрельба с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского.

16 января С.Пашинский обратился в ГПУ с просьбой обнародовать некоторые фрагменты перекрестного допроса, который состоялся 13 января.

Инцидент, который произошел между мужчиной и народным депутатом Украины Сергеем Пащинским, правоохранители квалифицировали как хулиганство.

Украинские Национальные Новости

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