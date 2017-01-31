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В.Хімікуса, якого підстрелив С.Пашинський, прооперували - адвокат

В.Хімікуса, якого підстрелив С.Пашинський, прооперували - адвокат

Київ • УНН

 • 8005 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В'ячеслава Хімікуса, якого поранив народний депутат Сергій Пашинський, прооперували. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат В.Хімікуса Марина Парінова, передає УНН.

"В'ячеславу Хімікусу, пораненому нардепом Пашинським, сьогодні проведена операція. Все пройшло добре, відходить від наркозу",- написала М.Парінова

При цьому, за її словами, під час операції у пораненого вкрали телефон.

"Обговорили версії. Якщо виявиться, що сьогодні В'ячеслав різко став сепаратистом і вже двічі дзвонив в Кремль, будемо точно впевнені в який бік пішов телефон",- написала М.Парінова

Як повідомляв раніше УНН, Прокуратура Київської області відмовила захисту Вячеслава Хімікуса у задоволенні клопотання щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі народного депутата Сергія Пашинського.

Нагадаємо, 31 січня в с.Хлепча відбулась стрілянина за участю народного депутата України Сергія Пашинського.

16 січня С.Пашинський звернувся до ГПУ з проханням оприлюднити деякі фрагменти перехресного допиту, який відбувся 13 січня.

Інцидент, який стався між чоловіком та народним депутатом України Сергієм Пащинським, правоохоронці кваліфікували як хуліганство.

Українські Національні Новини

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