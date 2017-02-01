В Херсоне на дороги не вышла половина маршруток
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 1 февраля. УНН. На дороги города Херсона вышли 266 маршруток из 574. Об этом сообщает управление транспорта, дорожной инфраструктуры и связи Херсона, передает корреспондент УНН.
Маршрутчики таким образом протестуют против решения не поднимать тариф перевозки с 3 грн до 5.
Утром на остановках образовались очереди, однако маршрутки продолжали ездить с опозданием.
"С сегодняшнего дня будет создана рабочая группа, которая в течение нескольких месяцев будет работать отдельно по каждому перевозчику, внимательно изучит предоставленные ими экономические расчеты", - заявили в горсовете.
В ближайшее время тариф на городской автотранспорт все же повысят до 5 грн.
"Договорились, что каждая компания-перевозчик разработает и обнародует четкий график движения маршруток после 22:00, чтобы люди знали, когда именно им удобно будет уехать", - добавил мэр города В.Миколаенко.
Напомним, утром 7 января на маршруты не вышли 90% маршруток Львова.