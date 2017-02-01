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В Херсоні на дороги не вийшла половина маршруток

В Херсоні на дороги не вийшла половина маршруток

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 1 лютого. УНН. На дороги міста Херсона вийшло 266 маршруток з 574. Про це повідомляє управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв’язку Херсона, передає кореспондент УНН.

Маршрутники таким чином протестують проти рішення не підіймати тариф перевезення з 3 грн до 5.

Зранку на зупинках утворились черги, проте маршрутки продовжували їздити із запізненням.

“Відсьогодні буде створено робочу групу, яка протягом декількох місяців працюватиме окремо по кожному перевізнику, уважно вивчить надані ними економічні розрахунки”, — заявили в міськраді.

Найближчим часом тариф на міський автотранспорт все ж підвищать до 5 грн.

“Домовилися, що кожна компанія-перевізник розробить та оприлюднить чіткий графік руху маршруток після 22:00, щоб люди знали, коли саме їм зручно буде виїхати”, — додав мер міста В.Миколаєнко.

Нагадаємо, вранці 7 січня на маршрут не вийшло 90% маршруток Львова.

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