В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку, есть погибшая и раненые
Киев • УНН
Утром военные РФ атаковали беспилотником маршрутный автобус в Корабельном районе Херсона. Погибла 72-летняя женщина, еще 7 человек ранены.
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В Херсоне военные рф утром атаковали дроном маршрутный автобус, известно об одном погибшем и 7 раненых, сообщили в среду в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Около семи утра российские террористы атаковали с беспилотника маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате этой атаки погибла женщина
Как уточнил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, погибла 72-летняя херсонка.
По данным ОВА на 8:15, также известно о 7 раненых.
Дополнение
Прокудин сообщил, что в Херсонской области за прошедшие сутки в результате атак рф известно о 18 раненых.