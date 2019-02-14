В Харькове разоблачили банду наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Харькове действовала преступная группа в составе 7 человек, которые сбывали наркотическое средство каннабис в особо крупных размерах на территории Харьковской области и других областей государства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства членов группировки работники полиции изъяли около 100 килограммов наркотического средства каннабис, расфасованного для сбыта различными партиями, около 100 граммов гашиша, предметы, использовавшиеся для изготовления, фасовки и сбыта каннабиса, 25 тысяч гривен, полученных за сбыт каннабиса, банковские карты, мобильные телефоны и т.д.", - говорится в сообщении.
В состав преступной группы входили 7 человек, которые сбывали наркотическое средство каннабис в особо крупных размерах на территории Харьковской области и других областей государства.
В Харькове задержали 41-летнего организатора наркогруппировки во время сбыта килограмма каннабиса. В ходе проведения личного обыска у него обнаружены и изъяты денежные средства, полученные за сбыт, мобильный телефон.
Во время обысков установлено, что злоумышленники покупали у организатора каннабис оптовыми партиями и сбывали его в розницу.
"Организатор задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры заходу.Писля получения результатов экспертизы будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении преступления остальным участникам наркогруппировки", - добавили в полиции.
В настоящее время устанавливаются источники поставки, каналы сбыта наркосредств и причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Киевской области разоблачили и обезвредили преступную группировку, которая занималась сбытом наркотических средств.