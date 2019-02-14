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В Харкові викрили банду наркоторговців

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Харкові діяла злочинна група у складі 7 чоловік, які збували наркотичний засіб канабіс в особливо великих розмірах на території Харківської області та інших областей держави. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

"В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання членів угруповання працівники поліції вилучили близько 100 кілограмів наркотичного засобу канабіс, розфасованого для збуту різними партіями, близько 100 грамів гашишу, предмети, що використовувалися для виготовлення, фасування та збуту канабісу, 25 тисяч гривень, отриманих за збут канабісу, банківські картки, мобільні телефони тощо", - йдеться у повідомленні.

До складу злочинної групи входили 7 осіб, які збували наркотичний засіб канабіс в особливо великих розмірах на території Харківської області та інших областей держави.

У Харкові затримали 41-річного організатора наркоугруповання під час збуту півкілограма канабісу. В ході проведення особистого обшуку у нього виявлено та вилучено грошові кошти, отримані за збут, мобільний телефон.

Під час обшуків встановлено, що зловмисники купували в організатора канабіс оптовими партіями та збували його у роздріб.

"Організатор затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні злочину решті учасників наркоугруповання", - додали в поліції.

На даний час встановлюються джерела постачання, канали збуту наркозасобів та причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, у Київській області викрили та знешкодили злочинне угрупування, яке займалось збутом наркотичних засобів.

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