В Харкові викрили банду наркоторговців

КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Харкові діяла злочинна група у складі 7 чоловік, які збували наркотичний засіб канабіс в особливо великих розмірах на території Харківської області та інших областей держави. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.