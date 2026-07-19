В Харькове умер 25-летний пострадавший от атаки рф 19 июля

В Ставропольском крае РФ после атаки дронов ввели режим чрезвычайной ситуации

В Ставропольском крае РФ после атаки дронов ввели режим чрезвычайной ситуации

В Ставропольском крае РФ после атаки дронов ввели режим чрезвычайной ситуации

В Ставропольском крае РФ после атаки дронов ввели режим чрезвычайной ситуации

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5,1 тысячи, более 16 тысяч ранены

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5,1 тысячи, более 16 тысяч ранены

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5,1 тысячи, более 16 тысяч ранены

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5,1 тысячи, более 16 тысяч ранены