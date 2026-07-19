В Харькове умер 25-летний пострадавший от атаки рф 19 июля
Киев • УНН
В результате российской атаки 19 июля в Харькове умер 25-летний мужчина. В больницах города остаются 12 пострадавших.
В результате российской атаки 19 июля в Харькове умер еще один пострадавший. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Ранения 25-летнего мужчины оказались слишком тяжелыми - врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Сейчас в медицинских учреждениях Харькова находятся 12 пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Харькове количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до 20 человек. Также стало известно, что россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру в пригороде Харькова - погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.
Также УНН сообщал, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек.
Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.