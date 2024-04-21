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В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший
На окраине Харькова произошел взрыв, в результате которого один гражданский мужчина получил осколочные ранения ног средней степени тяжести.
россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский
Президент сказал, что россия намерена захватить Часов Яр под свой праздник 9 мая, но Украина рассчитывает выстоять и отразить наступление благодаря своевременной поставке оружия.
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва
Аэропорт Кишинева за два дня дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва. Вчерашняя тревога оказалась ложной, сегодня проверка продолжается.
Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области
Полиция задержала отца и сына-военнослужащих, которые убили одного полицейского и ранили другого в Винницкой области. Их нашли в заброшенном здании в Одесской области, где они планировали сбежать за границу.
Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки
Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, отпраздновала первый день рождения своей дочери Луэтты и поделилась праздничными фотографиями в Instagram.
За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб
Враг пытается атаковать на разных направлениях, больше всего штурмов на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском и Лиманском.
США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор
Соединенные Штаты могут начать отправлять в Украину ракеты большой дальности ATACMS и другое военное оборудование до конца следующей недели, заявил председатель комитета по вопросам разведки Сената США Марк Уорнер.
Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу
Президент Украины Зеленский призвал американских союзников предоставить дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны для стабилизации ситуации, перехвата инициативы на поле боя и победы в войне с россией.
Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция
Мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, скрывались в заброшенном здании и планировали побег из Украины.
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО
Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на самых горячих участках фронта, среди которых Часов Яр, Покровское, Курахово Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, а с министром обороны президент обсуждал усиление ПВО.