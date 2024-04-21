В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kharkivХарьков
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  87459 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  175845 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  255477 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  156567 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128029 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100165 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102236 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207175 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237058 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233225 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Новости по теме
В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

  •  2323 просмотра
россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

  •  4915 просмотра
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

  •  5493 просмотра
Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

  •  8751 просмотра
Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

  •  9445 просмотра
За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

  •  13346 просмотра
США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

  •  13992 просмотра
Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу

Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу

  •  17709 просмотра
Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

  •  15649 просмотра
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

  •  20747 просмотра

Популярные

Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

  •  45952 просмотра
"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

  •  35836 просмотра
Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

  •  58293 просмотра
В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

  •  38713 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

  •  36889 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  255477 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  220238 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  269332 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  308736 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  412430 просмотра

В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

На окраине Харькова произошел взрыв, в результате которого один гражданский мужчина получил осколочные ранения ног средней степени тяжести.

Общество •   •  2323 просмотра
В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

Президент сказал, что россия намерена захватить Часов Яр под свой праздник 9 мая, но Украина рассчитывает выстоять и отразить наступление благодаря своевременной поставке оружия.

Война •   •  4915 просмотра
россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Аэропорт Кишинева за два дня дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва. Вчерашняя тревога оказалась ложной, сегодня проверка продолжается.

Новости Мира •   •  5493 просмотра
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

Полиция задержала отца и сына-военнослужащих, которые убили одного полицейского и ранили другого в Винницкой области. Их нашли в заброшенном здании в Одесской области, где они планировали сбежать за границу.

Криминал и ЧП •   •  8751 просмотра
Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, отпраздновала первый день рождения своей дочери Луэтты и поделилась праздничными фотографиями в Instagram.

УНН Lite •   •  9445 просмотра
Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

Враг пытается атаковать на разных направлениях, больше всего штурмов на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском и Лиманском.

Война •   •  13346 просмотра
За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

Соединенные Штаты могут начать отправлять в Украину ракеты большой дальности ATACMS и другое военное оборудование до конца следующей недели, заявил председатель комитета по вопросам разведки Сената США Марк Уорнер.

Война •   •  13992 просмотра
США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу

Президент Украины Зеленский призвал американских союзников предоставить дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны для стабилизации ситуации, перехвата инициативы на поле боя и победы в войне с россией.

Война •   •  17709 просмотра
Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу

Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

Мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, скрывались в заброшенном здании и планировали побег из Украины.

Криминал и ЧП •   •  15649 просмотра
Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция

Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на самых горячих участках фронта, среди которых Часов Яр, Покровское, Курахово Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, а с министром обороны президент обсуждал усиление ПВО.

Война •   •  20747 просмотра
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО