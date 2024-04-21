В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

В Харькове был слышен взрыв, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН. По предварительной информации, есть один пострадавший.

Детали

В Харькове был слышен взрыв. Предварительно - на окраине города. По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший сообщил городской голова.

Затем Терехов добавил, что информация о раненом подтвердилась.

Гражданский, состояние средней тяжести, пострадали ноги от обломков добавил Терехов.

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