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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове из-за удара рф на данный момент без пострадавших - ОВА

В Харькове из-за удара рф на данный момент без пострадавших - ОВА

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 12:53  •  4483 просмотра

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Российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. На момент сообщения информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

Российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове, информации о пострадавших в результате атаки на данный момент нет, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Враг ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. На эту минуту без пострадавших

- написал Синегубов в Telegram.

Ворог завдав удару по закладу середньої освіти в Харкові - мер9 августа 2024, 12:49 • 6580 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков
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