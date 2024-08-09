В Харькове из-за удара рф на данный момент без пострадавших - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. На момент сообщения информации о пострадавших в результате атаки не поступало.
Российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове, информации о пострадавших в результате атаки на данный момент нет, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Враг ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. На эту минуту без пострадавших
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