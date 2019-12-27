В Казахстане объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Алматы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Берика Уали.
"Президент (Казахстана, - ред.) Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года общенациональным днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Алматы", - написал Берик Уали.
Напомним, 27 декабря в Казахстане упал самолет с 95 пассажирами.
На данный момент известно о 15 погибших.