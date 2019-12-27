В Казахстане объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Алматы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Берика Уали.