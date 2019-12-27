В Казахстані оголосили день жалоби за загиблими у авіакатастрофі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 28 грудня днем жалоби за загиблими у авіакатастрофі в Алмати. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прессекретаря Президента Казахстану Беріка Уалі.
"Президент (Казахстану, - ред.) Касим-Жомарт Токаєв оголосив 28 грудня 2019 року загальнонаціональним днем жалоби у зв’язку з загибеллю людей під час авіакатастрофи біля Алмати", - написав Берік Уалі.
Нагадаємо, 27 грудня у Казахстані впав літак з 95 пасажирами.
На даний момент відомо про 15 загиблих.