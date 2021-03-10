В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных COVID-19 - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Ивано-Франковске на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, пишет УНН.
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"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. На базе городской поликлиники №2, которая на ул. Длинная, 42, делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал Марцинкив на своей странице в Facebook.
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Он обратился к жителям города и медицинскому персоналу с просьбой отнестись с пониманием к этому решению.
"На сегодняшний день, если выписывается ежедневно по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимы. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием", - пояснил мэр.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки подтвердили 6 377 новых случаев заражения коронавирусом (в частности 502 случая в Ивано-Франковской области), умерли 219 человек, в которых подтвердили инфицирование. Также 9 марта от коронавируса привили 4 362 человек, всего с начала кампании - 23 480.